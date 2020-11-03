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Марківа не привезли в апеляційний суд через коронавірусні обмеження в Мілані

Вівторок, 3 листопада 2020, 11:09

Нацгвардієць Віталій Марків не буде присутній на сьогоднішньому засіданні міланського апеляційного суду через обмеження на пересування в столиці Ломбардії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала у Facebook заступниця директора Департаменту комунікації МВС України Вікторія Навроцька.

Вона зазначила, що українська сторона сподівається на виправдувальний вирок для Марківа.

"Сподіваємося, що це останнє рішення суду щодо Віталія Марківа і що вирок буде виправдувальний і цей більш ніж трирічний термін ув’язнення закінчиться. Це позов не лише проти нацгвардійця, це позов проти всієї України",- заявив глава МВС Арсен Аваков, який прибув на засідання у Мілані.

В апеляційному суді присяжних Мілана 3 листопада відбудеться вирішальне засідання щодо розгляду оскарження вироку  Віталію Марківу.

Ломбардія на сьогодні має найбільшу кількість інфікованих серед усіх регіонів Італії. Вона була епіцентром пандемії і навесні.

Нагадаємо, у середині жовтня уряд вже рекомендував мерам міст з 21:00 закривати популярні центральні площі й вулиці, де часто утворюються скупчення людей. Розважальні заклади, як лотереї та казино, повинні закриватися з 9 вечора, роботу конференц-залів та командні види спорту зовсім заборонили. 

30 жовтня в Італії зареєстрували новий рекорд заражень за увесь час епідемії - більше 31 тисячі за добу. 

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Італія
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