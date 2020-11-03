Маркива не привезли в апелляционный суд из-за коронавирусных ограничений в Милане

Нацгвардеец Виталий Маркив не будет присутствовать на сегодняшнем заседании миланского апелляционного суда из-за ограничений на передвижение в столице Ломбардии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Facebook заместитель директора Департамента коммуникации МВД Украины Виктория Навроцкая.

Она отметила, что украинская сторона надеется на оправдательный приговор для Маркива.

"Надеемся, что это последнее решение суда по Виталию Маркиву и приговор будет оправдательный и этот более чем трехлетний срок заключения закончится. Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины", - заявил глава МВД Арсен Аваков, который прибыл на заседание в Милане.

В апелляционном суде присяжных Милана 3 ноября состоится решающее заседание по рассмотрению обжалования приговора Виталию Маркиву.

Ломбардия на сегодня имеет наибольшее количество инфицированных среди всех регионов Италии. Она была эпицентром пандемии и весной.

Напомним, в середине октября правительство уже рекомендовало мэрам городов с 21:00 закрывать популярные центральные площади и улицы, где часто образуются скопления людей. Развлекательные заведения, как лотереи и казино, должны закрываться с 9 вечера, работу конференц-залов и командные виды спорта совсем запретили.

30 октября в Италии зарегистрировали новый рекорд заражений за все время эпидемии - более 31 000 в сутки.