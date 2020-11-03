Конституційна криза не вплине на оновлення Угоди про асоціацію з ЄС - Стефанішина

Конституційна криза в Україні не вплине на оновлення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" про це заявила віцепрем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", організованого юрфірмою "Ілляшев та партнери" та Ukrainian business & trade association.

"Я думаю, що оцінка ЄС щодо виконання Угоди про асоціацію буде враховувати в першу чергу реакцію України по виходу із цієї кризи. Не секрет, що рішення Конституційного суду стало шоком для наших міжнародних партнерів. Зараз президент і уряд ведуть консультації щодо виходу із цієї кризи, консультуючись із нашими партнерами",- сказала Стефанішина.

Вона висловила впевненість, що криза не вплине на торгові відносини України та ЄС, а також на оновлення Угоди про асоціацію.

"Впевнена, що наша торгівля вийде з цієї кризи лише сильнішою", - додала віцепрем'єрка.

Раніше Стефанішина запевняла, що уряд та президент зроблять усе для того, щоб прибрати загрозу для безвізового режиму та євроінтеграції України, що виникла внаслідок рішення Конституційного суду про антикорупційну реформу.

Як вже повідомляла "Європейська правда", у ЄС стурбовані останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів і воно може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.