Конституционный кризис не повлияет на обновление Соглашения об ассоциации с ЕС - Стефанишина

Конституционный кризис в Украине не повлияет на обновление Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованного юрфирмой "Ильяшев и партнеры" и Ukrainian business & trade association.

"Я думаю, что оценка ЕС по выполнению Соглашения об ассоциации будет учитывать в первую очередь реакцию Украины по выходу из этого кризиса. Не секрет, что решение Конституционного суда стало шоком для наших международных партнеров. Сейчас президент и правительство ведут консультации по выходу из этого кризиса, консультируясь с нашими партнерами", - сказала Стефанишина.

Она выразила уверенность, что кризис не повлияет на торговые отношения Украины и ЕС, а также на обновление Соглашения об ассоциации.

"Уверена, что наша торговля выйдет из этого кризиса только сильнее", - добавила вице-премьер.

Ранее Стефанишина уверяла, что правительство и президент сделают все для того, чтобы убрать угрозу для безвизового режима и евроинтеграции Украины, возникшую в результате решения Конституционного суда об антикоррупционной реформе.

Как уже сообщала "Европейская правда", в ЕС обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов и оно может стать основанием для временного приостановления безвизового режима.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.