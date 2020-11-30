Прем'єр Португалії підтримав Польщу і Угорщину в суперечці з ЄС - ЗМІ

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта розкритикував пропозицію створити механізм, що пов'язує фінансування ЄС з дотриманням верховенства закону, через який Польща і Угорщина заблокували бюджет ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За даними видання, на листопадовій зустрічі лідерів ЄС за закритими дверима Португалія встала на сторону Польщі та Угорщини, не дивлячись на публічні заяви про зворотне.

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Більш того, "дуже критичне" ставлення Португалії до механізму верховенства закону мало бути зафіксовано в секретному протоколі зустрічі Німеччиною, яка зараз головує в ЄС.

З січня до Португалії перейде головування в ЄС і вона буде відповідати за будь-які подальші переговори з Польщею і Угорщиною.

Колишній глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський сказав, що "Португалія зіграла на нашому боці в цій ідеологічній війні". Він також згадав Вишеградську групу, Словенію і Латвію.

Міністерство закордонних справ Португалії запевнило, що повага до верховенства закону "завжди була червоною лінією" для уряду, який не відхилялася від цього принципу, додавши, однак, що він "завжди готовий знайти рішення, яке дозволило б досягти угоди".

Нагадаємо, Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.

Європарламент закликав не йти на жодні поступки і прийняти бюджет ЄС, попри вето Польщі та Угорщини.