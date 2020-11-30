Премьер Португалии поддержал Польшу и Венгрию в споре с ЕС - СМИ

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта раскритиковал предложение создать механизм, связывающий финансирование ЕС с поддержанием верховенства закона, из-за которого Польша и Венгрия заблокировали бюджет ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По данным издания, на ноябрьской встрече лидеров ЕС за закрытыми дверями Португалия встала на сторону Польши и Венгрии, несмотря на публичные заявления об обратном.

Более того, "очень критическое" отношение Португалии к механизму верховенства закона должно было быть зафиксировано в секретном протоколе встречи Германинй, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Министерство иностранных дел Португалии заверило, что уважение к верховенству закона "всегда было красной линией" для правительства, которое не отклонялось от этого принципа, добавив, однако, что оно "всегда было готово найти решение, которое позволило бы достичь соглашения".

С января к Португалии перейдет председательство в ЕС и она будет отвечать за любые дальнейшие переговоры с Польшей и Венгрией.

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковски сказал, что "Португалия сыграла на нашей стороне в этой идеологической войне". Он также упомянул Вышеградскую группу, Словению и Латвию.

Напомним, Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро из-за своего несогласия с предложенным механизмом верховенства права.

Европарламент призвал не идти ни на какие уступки и принять бюджет ЕС, несмотря на вето Польши и Венгрии.