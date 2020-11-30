Інавгурація нової президентки Молдови пройде 24 грудня

Інавгурація обраної президентки Молдови Маї Санду відбудеться 24 грудня.

Про це Санду розповіла на брифінгу 30 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Через пандемію це буде скромна процедура, з мінімальним числом учасників. Є закон, який регламентує цей процес", — додала Санду.

Нагадаємо, що термін повноважень чинного президента Ігоря Додона закінчується 23 грудня.

Як повідомлялося, Мая Санду перші свої закордонні візити на посаді президента здійснить до Києва та Бухареста.

Володимир Зеленський запросив обрану президентку Молдови до Києва у першій телефонній розмові, наступного дня після виборів.

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