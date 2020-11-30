Инаугурация Санду пройдет 24 декабря
Понедельник, 30 ноября 2020, 13:58
Инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду состоится 24 декабря.
Об этом Санду рассказала на брифинге 30 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
"Из-за пандемии это будет скромная процедура, с минимальным числом участников. Есть закон, который регламентирует этот процесс", - добавила Санду.
Напомним, что срок полномочий действующего президента Игоря Додона истекает 23 декабря.
Как сообщалось, Мая Санду первые свои зарубежные визиты на посту президента совершит в Киев и Бухарест.
Владимир Зеленский пригласил избранную президентку Молдовы в Киев в первом телефонном разговоре, на следующий день после выборов.
Читайте также: "Российские войска должны уйти из Приднестровья, а Крым – это Украина": интервью Майи Санду.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua