Инаугурация Санду пройдет 24 декабря

Инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду состоится 24 декабря.

Об этом Санду рассказала на брифинге 30 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Из-за пандемии это будет скромная процедура, с минимальным числом участников. Есть закон, который регламентирует этот процесс", - добавила Санду.

Напомним, что срок полномочий действующего президента Игоря Додона истекает 23 декабря.

Как сообщалось, Мая Санду первые свои зарубежные визиты на посту президента совершит в Киев и Бухарест.

Владимир Зеленский пригласил избранную президентку Молдовы в Киев в первом телефонном разговоре, на следующий день после выборов.

Читайте также: "Российские войска должны уйти из Приднестровья, а Крым – это Украина": интервью Майи Санду.