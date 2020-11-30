ЕС уже договорился о поставке 2 млрд доз вакцины от коронавируса

Еврокомиссия подписала пятый контракт на поставку вакцины от коронавируса - таким образом исполнительный орган ЕС уже договорился о поставках 2 млрд доз потенциальной вакцины разных производителей для блока.

О подписании очередного соглашения сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

По ее словам, Еврокомиссия в понедельник подписала контракт на поставку вакцины с немецкой фармацевтической компанией CureVac.

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"В целом мы обеспечили почти 2 миллиарда доз будущих вакцин от COVID-19" - написала президент Еврокомиссии в Twitter.

Она выразила надежду, что вакцины станут доступными до конца года.

"Европейцы смогут их получить, как только они окажутся безопасными и эффективными - надеемся, к концу года!" - отметила фон дер Ляйен.

Ранее она заявляла, что в странах Евросоюза вакцинация от коронавируса может начаться уже в конце декабря.

Как сообщалось, что Европейский Союз может заплатить более 10 млрд долларов за сотни миллионов доз вакцин-кандидатов, которые разрабатывают фармацевтические компании Pfizer / BioNTech и CureVac.