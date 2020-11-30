Меркель попередила про загрозу "третьої хвилі"  

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила в понеділок, що країна може зіткнутися з третьою хвилею коронавірусу, якщо громадяни будуть проявляти необережність в найближчі тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Число нових випадків зараження в Німеччині стабілізувалося на високому рівні після того, як 2 листопада було введено "м’який локдаун". Але офіційні особи попередили, що прогрес все ще крихкий.

Читайте також У Меркель не відкидають коронавірусних обмежень до березня

"Взимку нам потрібно бути дуже, дуже обережними. В іншому випадку ми опинимося прямо в наступній хвилі", - сказала Меркель в онлайн-дискусії з поліцейськими.

Меркель також виступила проти планів деяких регіональних урядів дозволити готелям відкриватися для сімейних візитів на Різдво. Вона вважає, що цей крок може погіршити поширення вірусу в Німеччині.

Минулого тижня Німеччина зареєструвала понад 1 мільйон випадків коронавірусу з початку пандемії в березні.

Уряд Німеччини і керівники федеральних земель прийняли рішення продовжити і посилити коронавірусні обмеження до 20 грудня для стримування пандемії.

Але обмеження на контакти повинні бути призупинені з 23 грудня по 1 січня, щоб люди могли святкувати в період Різдва.