У ПАРЄ закликали Україну захистити е-декларування й НАБУ, але не порушувати незалежності суду

Співдоповідач Парламентської асамблеї Ради Європи з моніторингу України Альфред Геєр закликав українську владу захистити систему електронного декларування та НАБУ від наслідків, створених рішенням Конституційного суду, але й не порушувати незалежності суду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Альфред Геєр (Швейцарія) зазначив, що рішення Конституційного суду України може мати далекосяжні шкідливі наслідки для антикорупційних органів та їхньої здатності ефективно боротися з корупцією, у тому числі серед представників судової системи.

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"Я закликаю владу вжити усіх необхідних кроків для відновлення ефективного функціонування системи електронного декларування та уточнити юридичний статус Національного антикорупційного бюро України.

У той же час, я застерігаю владу від будь-яких кроків, які можуть зашкодити верховенству права та незалежності судової гілки влади в Україні. Я поділяю занепокоєння, висловлене президентами GRECO та Венеційської комісії," - заявив він.

Нагадаємо, раніше керівники двох інституцій Ради Європи, відповідальних за питання антикорупції та верховенства права – GRECO та Венеційської комісії відповідно – розкритикували законопроєкт Зеленського про подолання конституційної кризи та письмово закликали Верховну раду не ухвалювати його.

3 жовтня ЄС заявив, що Україна повинна невідкладно відновити антикорупційну інфраструктуру, попередивши, що це є умовою надання фінансової допомоги та безвізу з ЄС.

Того ж дня Володимир Зеленський спілкувався з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо. За підсумками розмови пресслужба Офісу президента повідомила, що Венеційська комісія запропонувала Україні експертизу для виходу з кризи, що виникла внаслідок скандального рішення КС.

Згідно з аналізом ЄвроПравди, рішення, оприлюднене КС 28 жовтня, у разі безумовного виконання було би здатне завдати непоправної шкоди євроінтеграції України. Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим".