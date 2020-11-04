В ПАСЕ призвали Украину защитить е-декларирование и НАБУ, но не нарушать независимость суда

Содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу Украины Альфред Геер призвал украинскую власть защитить систему электронного декларирования и НАБУ от последствий, созданных решением Конституционного суда, но и не нарушать независимость суда.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Альфред Геер (Швейцария) отметил, что решение Конституционного суда Украины может иметь далеко идущие вредные последствия для антикоррупционных органов и их способности эффективно бороться с коррупцией, в том числе среди представителей судебной системы.

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"Я призываю власти принять все необходимые шаги для восстановления эффективного функционирования системы электронного декларирования и уточнить юридический статус Национального антикоррупционного бюро Украины.

В то же время я предостерегаю власть от любых шагов, которые могут повредить верховенству права и независимости судебной ветви власти в Украине. Я разделяю обеспокоенность, выраженную президентами GRECO и Венецианской комиссии", - заявил он.

Напомним, ранее руководители двух институтов Совета Европы, ответственных за вопросы антикоррупции и верховенства права - GRECO и Венецианской комиссии соответственно - раскритиковали законопроект Зеленского о преодолении конституционного кризиса и письменно призвали Верховную раду не принимать его.

Во вторник Европейский Союз заявил, что Украина должна безотлагательно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, предупредив, что это является условием предоставления финансовой помощи и безвизового режима с ЕС.

В тот же день Владимир Зеленский общался с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио. По итогам разговора пресс-служба Офиса президента сообщила, что Венецианская комиссия предложила Украине экспертизу для выхода из кризиса, возникшего в результате скандального решения КС.

Согласно анализу ЕвроПравды, решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного выполнения было бы способно нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом - в редакционной статье "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим".