По делу о теракте в Вене задержаны выходцы из России

Глава МВД Австрии Карл Негаммер сообщил, что по подозрению в связях с венским террористом задержаны граждане нескольких стран, в том числе выходцы из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA.

По словам министра, теракт в Вене выполнил только один человек - 20-летний злоумышленник. Он рассказал, что полиция проверила более 20 000 видео, которые прислали люди, и теория об одном нападающем подтвердилась.

Министр также озвучил первые подробности о 14 задержанных по делу теракта. По словам Негаммера, им всем от 18 до 28 лет, и все они имеют мигрантски1 бэкграунд. Это не только австрийцы, но и мужчины из Бангладеш, Македонии, Турции и Российской Федерации.

Некоторые из них имеют двойное гражданство, как нападающий, который также является гражданином Северной Македонии.

Напомним, вечером 2 ноября в центре Вены произошли несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. Правоохранители застрелили злоумышленника.

Ранее власти Австрии сообщили, что нападавший был осужден за то, что собирался выехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства".