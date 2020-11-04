Посли G7 обговорили зі спікером Ради "швидкі дії" для виходу з кризи

Посли країн "Групи семи" в Україні на зустрічі з главою українського парламенту обговорили потребу в "швидких діях" для виходу з кризи, що склалась після антикорупційного рішення КСУ.

Про зустріч повідомляється у Twitter групи послів G7 з підтримки реформ, пише "Європейська правда".

Як сказано у повідомленні, посли країн G7 привітали зусилля прореформаторських сил, які об’єдналися для врегулювання ситуації, пов’язаної з Конституційним судом.

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"Для врегулювання кризи потрібні швидкі дії, потім слід докласти спільних зусиль для подальшого зміцнення українських антикорупційних інституцій та створення судової системи, яка завоює довіру народу України", - стверджується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше керівники двох інституцій Ради Європи, відповідальних за питання антикорупції та верховенства права – GRECO та Венеційської комісії відповідно – розкритикували законопроєкт Зеленського про подолання конституційної кризи та письмово закликали Верховну раду не ухвалювати його.

3 жовтня ЄС заявив, що Україна повинна невідкладно відновити антикорупційну інфраструктуру, попередивши, що це є умовою надання фінансової допомоги та безвізу з ЄС.

Венеційська комісія запропонувала Україні експертизу для виходу з кризи, що виникла внаслідок скандального рішення КС.