Послы G7 обсудили со спикером Рады "быстрые действия" для выхода из кризиса

Послы стран "Группы семи" в Украине на встрече с главой украинского парламента обсудили необходимость "быстрых действий" для выхода из кризиса, который сложился после антикоррупционного решение КСУ.

О встрече сообщается в Twitter группы послов G7 по поддержке реформ, пишет "Европейская правда".

Как сказано в сообщении, послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторських сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом.

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"Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создание судебную системы, которая завоюет доверие народа Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее руководители двух институтов Совета Европы, ответственных за вопросы антикоррупции и верховенства права - GRECO и Венецианской комиссии соответственно - раскритиковали законопроект Зеленского о преодолении конституционного кризиса и письменно призвали Верховную Раду не принимать его.

3 октября ЕС заявил, что Украина должна безотлагательно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, предупредив, что это является условием предоставления финансовой помощи и безвиза с ЕС.

Венецианская комиссия предложила Украине экспертизу для выхода из кризиса, возникшего в результате решения КС.