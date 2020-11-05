Во Франции снова пригрозили Турции санкциями ЕС из-за провокаций Эрдогана

Министр иностранных дел Франции выразил возмущение новыми провокационными шагами со стороны президента Турции, напомнив, что в декабре лидеры ЕС могут рассмотреть санкции против страны.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом Жан-Ив Ле Дриан сказал 5 ноября в эфире Europe1.

Накануне в Турции пообещали "жесткую реакцию" на решение Франции запретить ультраправую турецкую группу "Серые волки" после того, как памятный знак геноцида армян вблизи Лиона был осквернен протурецкими лозунгами.

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"Мы видим, что президент Эрдоган регулярно прибегает к языку насилия, даже ненависти, и это неприемлемо. Они направлены не только против Франции, Европа полностью солидарна в этом вопросе. Мы хотим, чтобы Турция отказалась от этой логики", - заявил Ле Дриан.

Он напомнил, что Европейский совет может принять меры против Турции. "У нас есть средства давления, санкции - возможны. И сейчас Турция должна принять необходимые меры, чтобы избежать такого сценария", - добавил глава МИД.

Напомним, отношения между Францией и Турцией дополнительно обострились, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил Эммануэлю Макрону "проверить психику" из-за его отношение к мусульманскому меньшинству. Так он отреагировал на заявление Макрона, что Франция не будет запрещать карикатуры на пророка Мухаммеда, и обещание решительных мер против радикальных исламистов в стране после последних терактов.

В последующие дни "масла в огонь" подлила карикатура сатирического журнала Charlie Hebdo на Эрдогана. Президент Турции подал на редакцию в суд.

Кроме того, Эрдоган решил судиться с одним из нидерландских депутатов, который также распространил карикатуру с ним. За депутата вступился премьер Марк Рютте.

Еще перед этим отношения Франции и всего ЕС с Турцией существенно ухудшились из-за разведки последней газовых месторождений в спорных водах Восточного Средиземноморья, а также роли Турции в войне в Карабахе, где она открыто поддерживает Азербайджан.

Греция и Кипр еще с лета требуют санкций ЕС против Анкары, и даже блокировали поэтому санкции против режима Лукашенко.