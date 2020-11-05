Трамп требует остановить подсчет голосов на выборах

Президент США Дональд Трамп, который хочет переизбраться на второй срок, требует остановить подсчет голосов на президентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Свое требование президент США сформулировал тремя словами, которые написал капслоком: STOP THE COUNT! Это переводится как "остановите подсчет". Больше ничего в твите Трамп не написал.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Через час Трамп написал еще один твит, в котором заявил, что "ни один голос, который поступает после дня выборов, не будет подсчитан".

Стоит заметить, если сейчас остановить подсчет голосов, то Джо Байден останется лидером гонки, поскольку, по нынешним данным ему удалось заручиться большинством голосов выборщиков.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ назвали заявления президента Дональда Трампа о проблемах с подсчетом голосов безосновательными и такими, которые подрывают общественное доверие к демократическим институтам.

После дня голосования Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается. Он также заявил, что обратится в Верховный суд США в связи с ситуацией на выборах. Он утверждает, что с американским народом осуществляется "крупное мошенничество", не объясняя как.

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Утром 4 ноября, на следующий день после выборов, Дональд Трамп назвал "очень странным" лидерство Байдена в нескольких ключевых штатах, где Трамп лидировал в начале подсчета голосов.

Вечером того же дня штаб Трампа заявил, что будет требовать пересчета голосов в ключевом штате Висконсин, где с небольшим перевесом лидирует Джо Байден.