Іспанія додала 1326 осіб до числа загиблих від епідемії після зміни методології

Іспанія додала до офіційної кількості загиблих від епідемії ще 1326 осіб, збільшивши кількість загиблих до 38 118. В органах охорони здоров’я пояснили це зміною методології.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За останню добу від коронавірусу померли 274 хворих. Це найвищий показник за "другу хвилю" епідемії в Іспанії.

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4 листопада в країні повідомили про 25 042 нових хворих на коронавірус, з яких близько 5 тисяч були зареєстровані раніше, ніж безпосередньо за останню добу.

Міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла зазначив, що ефект нових карантинних обмежень можливо буде побачити лише через 2-3 тижні.

Середня кількість нових заражень на 100 000 населення в Іспанії становить 528,7 випадків, що вважається дуже високим показником - але це вже трохи менше, ніж раніше.

Загалом з початку епідемії в країні зареєстрували 1 284 408 заражень коронавірусом. 21 жовтня Іспанія стала першою країною Європи, яка перетнула позначку в 1 мільйон заражень.

Нагадаємо, нещодавно уряд Іспанії отримав підтримку парламенту для продовження надзвичайного стану у зв'язку з епідемією та надав регіональній владі право запроваджувати свої обмеження на пересування громадян і визначати час комендантської години. Водночас, на відміну від "першої хвилі", більше жоден з іспанських регіонів не заборонив своїм мешканцям виходити з дому.