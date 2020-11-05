Испания добавила 1326 человек к числу погибших от эпидемии после изменения методологии

Испания добавила в официальное число погибших от эпидемии еще 1326 человек, увеличив количество погибших до 38 118. В органах здравоохранения объяснили это изменением методологии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки от коронавируса умерли 274 больных. Это самый высокий показатель за "вторую волну" эпидемии в Испании.

4 ноября в стране сообщили о 25 042 новых больных коронавирусом, из которых около 5 тысяч случаев были зарегистрированы раньше, чем непосредственно за последние сутки.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла отметил, что эффект новых карантинных мер можно будет увидеть только через 2-3 недели.

Среднее количество новых заражений на 100 тысяч населения в Испании составляет 528,7 случаев, что считается очень высоким показателем - но это уже немного меньше, чем раньше.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 1 284 408 заражений коронавирусом. 21 октября Испания стала первой страной Европы, которая пересекла отметку в 1 миллион заражений.

Напомним, недавно правительство Испании получило поддержку парламента для продления чрезвычайное положение в связи с эпидемией и предоставило региональным властям право вводить свои ограничения на передвижение граждан и определять время комендантского часа. В то же время, в отличие от "первой волны", больше ни один из испанских регионов не запретил своим жителям выходить из дома.