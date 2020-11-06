Франция снова отправляет больных COVID-19 в Германию из-за риска нехватки мест

Франция вновь стала отправлять больных коронавирусом в Германию из-за риска переполнения реанимаций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Из больниц региона Гран-Эст 5-6 ноября отправили в Германию первых трех пациентов. Это первые такие перевозки за вторую волну эпидемии.

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Больных перевозят в больницы Саарской земли, граничащей с Францией.

Во французских больницах уточняют, что реанимации региона пока не переполнены и к перевозке пациентов прибегли для того, чтобы уменьшить риск такой ситуации. В то же время под коронавирусные палаты перепрофилируют другие отделения.

Во время первой волны из региона Гран-Эст, который стал одним из основных очагов эпидемии, в другие регионы Франции и в Германии перевезли в целом 330 пациентов - военными самолетами, вертолетами, а также переоборудованным скоростным поездом.

На днях Германия приняла на лечение первых больных COVID-19 также из Бельгии и Нидерландов.