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Зеленський: нормандська зустріч радників пройде 13 листопада у відеоформаті

П'ятниця, 6 листопада 2020, 17:12

13 листопада відбудеться відеоконференція радників лідерів країн нормандського формату, заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами в п'ятницю в Луганській області.

"У нас підготовлено інформацію, що 13 листопада відбудеться відеозв'язок радників нормандської четвірки, де будуть проговорюватися всі кроки на майбутнє. А майбутнє в нас тільки одне - відновлення територіальної цілісності України, повне припинення вогню", - сказав президент на брифінгу, який транслював Офіс президента. 

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Нагадаємо, Зеленський заявляв 15 вересня, що зустріч радників нормандського формату може відбутися впродовж 10 днів, однак вона так і не була проведена. 

Наприкінці вересня Зеленський сказав, що "нам потрібна зустріч радників, за якою іде результат".

Попередня нормандська зустріч на рівні радників відбулась у вересні в Берліні. Більше про неї: Шантаж убивством Мінська: що пішло не так на переговорах Єрмака у Берліні

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