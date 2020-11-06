Зеленский: нормандская встреча советников пройдет 13 ноября в видеоформате

13 ноября состоится видеоконференция советников лидеров стран нормандского формата, заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в пятницу в Луганской области.

"У нас подготовлена ​​информация, что 13 ноября состоится видеосвязь советников нормандской четверки, где будут проговариваться все шаги на будущее. А будущее у нас только одно - восстановление территориальной целостности Украины, полное прекращение огня", - сказал президент на брифинге, который транслировал офис президента.

Напомним, Зеленский заявлял 15 сентября, что встреча советников Нормандского формата может произойти в течение 10 дней, однако она так и не была проведена.

В конце сентября Зеленский сказал, что "нам нужна встреча советников, за которой последует результат".

Предыдущая нормандская встреча на уровне советников состоялась в сентябре в Берлине. Больше о ней: Шантаж убийством Минска: что пошло не так в переговорах Ермака в Берлине