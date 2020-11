Трамп вірить у переобрання, попри втрату більшості у двох ключових штатах

Чинний президент Дональд Трамп заявив про проблеми з чесністю виборів у Пенсильванії після того, як його суперник від демократів Джо Байден вирвався вперед у цьому штаті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Філадельфія має прогнилу історію з чесністю виборів", - відреагував Дональд Трамп у своєму Twitter.

“Philadelpiha has got a rotten history on election integrity.” @Varneyco @FoxBusiness