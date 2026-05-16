Більшість жителів Естонії незадоволені зовнішньою політикою уряду

Громадяни Естонії вкрай критично оцінюють зовнішньополітичні кроки виконавчої влади за останній рік.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування компанії Norstat на замовлення Інституту суспільних досліджень, дані якого наводить ERR.

У той час, як діяльність президента Естонії Алара Каріса користується широкою підтримкою, зовнішня політика уряду та прем'єр-міністра Крістена Міхала отримала переважно негативні оцінки.

У ході дослідження респондентам запропонували оцінити зовнішньополітичну діяльність різних інститутів та державних діячів. Найвищий рейтинг довіри виявився у президента Алара Каріса: його роботу в цій сфері назвали хорошою 63% опитаних, тоді як поганою її вважають лише 23%.

Водночас оцінки представників політичної виконавчої влади виявилися різко негативними. Найбільше критикують зовнішню політику прем'єр-міністра Крістена Міхала: 60% респондентів визнали її поганою і лише 21% – хорошою.

Зовнішньополітичну діяльність уряду Естонії в цілому негативно оцінили 56% учасників опитування (позитивно – 31%), а роботу міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни назвали поганою 55% громадян (хорошою – 24%).

Окремо в опитуванні оцінювалася діяльність експрем'єки Каї Каллас на посаді глави зовнішньополітичної служби Європейського Союзу. Її кроки на міжнародній арені за останній рік назвали поганими 50% жителів Естонії, а хорошими – 33%.

Роботу самого Міністерства закордонних справ як відомства негативно оцінили 46% опитаних, тоді як 35% дали їй позитивну оцінку.

Згідно з останнім опитуванням, чинний президент Алар Каріс користується значно більшою підтримкою жителів Естонії, ніж попередня глава держави Керсті Кальюлайд.

Каріс ще восени заявив, що, скоріш за все, не балотуватиметься на другий термін.