Трамп верит в переизбрание, несмотря на потерю большинства в двух ключевых штатах

Действующий президент Дональд Трамп заявил о проблемах с честностью выборов в Пенсильвании, после того как его соперник от демократов Джо Байден вырвался вперед в этом штате.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"У Филадельфии – прогнившая история с честностью выборов", - отреагировал Дональд Трамп в своем Twitter.

“Philadelpiha has got a rotten history on election integrity.” @Varneyco @FoxBusiness — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

В дополнение, штаб кампании Трампа 6 ноября заявил, что верит в его победу и собирается обжаловать результаты выборов, сообщает CNN.

"Выборы еще не закончились. Ложные прогнозы о том, что Джо Байден станет победителем, основываются на результатах в четырех штатах, которые еще далеко не финальные... Байден полагается на эти штаты в своих фальшивых претензиях на Белый дом, но когда результаты выборов будут финальными, президент Трамп будет переизбран", - заявил старший советник кампании Мэтт Морган.

Он отметил, что в Джорджии должен быть пересчет голосов, потому что они "уверены, что найдут неправильно посчитанные бюллетени, и президент Трамп в итоге выиграет".

"Было много проблем в Пенсильвании, включая то, что должностные лица, ответственные за проведение выборов, не дали нашим наблюдателям нормального доступа к местам подсчета голосов", - продолжил он в заявлении.

Морган также заявил, что в Неваде якобы тысячи людей "ненадлежащим образом отправили бюллетени по почте".

Он также выразил уверенность в победе Трампа в Аризоне, обвинив в "безответственных" сообщениях Fox News и Associated Press.

Напомним, сегодня Джо Байден опередил Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания. С голосами Пенсильвании и Джорджии, где он также получил преимущество, Байден претендует на 306 голосов выборщиков - из необходимых для победы 270.

Подчеркнем, что это не окончательный результат выборов. Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует коллегия выборщиков.

Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Перед этим Дональд Трамп уже несколько раз заявлял о мошенничестве с голосованием, подал судебные иски и призвал к пересчету голосов в нескольких штатах.