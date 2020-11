Трамп верит в переизбрание, несмотря на потерю большинства в двух ключевых штатах

Действующий президент Дональд Трамп заявил о проблемах с честностью выборов в Пенсильвании, после того как его соперник от демократов Джо Байден вырвался вперед в этом штате.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"У Филадельфии – прогнившая история с честностью выборов", - отреагировал Дональд Трамп в своем Twitter.

“Philadelpiha has got a rotten history on election integrity.” @Varneyco @FoxBusiness