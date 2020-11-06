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Кулеба каже, що домовився з Угорщиною "перегорнути сторінку" і відновити співпрацю

П'ятниця, 6 листопада 2020, 17:57

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що домовився з угорською стороною "перегорнути сторінку" після втручання Угорщини в українські вибори та відновити діалог. 

Про це Кулеба розповів після телефонних переговорів з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами", - розповів Кулеба на своїй Facebook-сторінці.

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За його словами, обоє міністрів погодилися, що "треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог". 

"Немає альтернативи добросусідству  українського та угорського народів і нашому спільному європейському та євроатлантичному майбутньому", - зазначив Кулеба. 

Міністр поспілкувався з Сійярто після того, як написав  угорському дипломату смс-повідомлення з побажанням швидкої перемоги над коронавірусом. Сійярто отримав позитивний результат тесту на COVID-19 під час офіційного візиту до Азії.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на минулих в країні місцевих виборах.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав рішення "жалюгідним і нісенітницею".

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