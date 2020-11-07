Заражених коронавірусом норок виявили у шести країнах – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що інфікованих COVID-19 норок виявили ще в п'яти країнах крім Данії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт ВООЗ.

Так, випадки зараження зареєстрували в Данії, Іспанії, Італії, Нідерландах, США та Швеції.

"Норки заразилися після контакту з інфікованими людьми", – пояснили у ВООЗ.

При цьому коронавірус може передаватися як між тваринами цього виду, так і від норок до людини. У той же час міжвидове переміщення вірусу викликає у нього генетичні модифікації.

Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні - від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах - після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Данія також ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу. Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.