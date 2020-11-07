Зараженных коронавирусом норок обнаружили в шести странах - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что инфицированных COVID-19 норок обнаружили еще в пяти странах помимо Дании.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт ВОЗ.

Так, случаи заражения зарегистрировали в Дании, Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции.

"Норки заразились после контакта с инфицированными людьми", – пояснили в ВОЗ.

При этом коронавирус может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку. В то же время межвидовое перемещение вируса вызывает у него генетические модификации.

Дания, крупнейший в мире экспортер меха норки, ранее объявила о забой всех норок в стране - от 15 до 17 миллионов особей на 1080 фермах - после выявления мутации, которая может передаваться человеку.

Дания также изолировала северный регион через мутировавшую версию коронавирус. Копенгаген предупредил, что мутация может поставить под угрозу эффективность любой будущей вакцины.