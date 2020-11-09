Оккупационные власти Крыма заявила об открытии "первого иностранного консульского учреждения"

Оккупационные власти Крыма анонсировали открытие "первого иностранного консульского учреждения" - представительства Никарагуа.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", цитируя так называемого вицепремьера Крыма Георгия Мурадова, пишет "Европейская правда".

По его словам, консульское учреждение Никарагуа откроется в Симферополе и станет "первым консульским учреждением иностранного государства в российском Крыму". Также сообщается, что на церемонию открытия прибыла посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. На странице посольства деталей об этом не сообщают.

Вероятно, речь идет об открытии "почетного консульства", а не классического консульства, поскольку при этом упоминается только имя назначенного ранее почетного консула Никарагуа в оккупированном Крыму Олега Белавенцева.

Почетный консул отличается от классического консула - это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны.

Напомним, ранее МИД Украины направило ноту протеста Республике Никарагуа в связи с назначением почетного консула в оккупированном Крыму. Им стал Олег Белавенцев, который в 2019 году был осужден Святошинским районным судом Киева к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины как активный участник аннексии Крыма.

В октябре Кабмин предложил СНБО в связи с этим ввести секторальные санкции против Никарагуа.