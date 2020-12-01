В середині листопада смертність в Англії та Уельсі була на 20% вищою, ніж попередні 5 років

Протягом тижня 14-20 листопада смертність в Англії та Уельсі досягла найвищого рівня з травня місяця, що вочевидь пов’язано з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це повідомив Офіс національної статистики Британії.

Загальна кількість зареєстрованих смертей виявилася на 20,8% вищою за середні показники аналогічного періоду у попередні 5 років.

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При цьому, якби не враховувалися смерті від коронавірусу, що згаданий як причина смерті у 21,5% випадків, то кількість смертей була би нижчою за 5-річний середній показник.

На піку другої хвилі епідемії у Британії щоденний приріст заражень декілька разів досягнув 26-27 тисяч випадків, а 24-25 листопада кількість смертей від коронавірусу вперше з весни перевищила 600.

Останні два тижні кількість заражень поступово спадає. Як вже повідомлялося, з 2 грудня Англія вийде з місячного жорсткого локдауну, запровадженого у кінці жовтня, та повернеться до трирівневої системи карантинних обмежень, які будуть відрізнятися залежно від епідемічної ситуації у кожному з районів.

Нагадаємо, на піку першої хвилі епідемії, за даними Офісу, в Англії та Уельсі смертність виявилася найвищою за всю історію спостережень – з 1993 року, та приблизно удвічі більшою, ніж середні показники за аналогічний період.