В Англії та Уельсі в середині квітня зафіксували рекордну смертність

В Англії та Уельсі протягом тижня до 17 квітня зафіксували найбільше смертей за аналогічний період з 1993 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

За даними Офісу національної статистики, в Англії та Уельсі протягом тижня до 17 квітня зафіксували більше 22 тисяч смертей. Це найвищий показник за аналогічний період за всю історію спостережень – з 1993 року, та приблизно удвічі більше, ніж зазвичай у цю пору року.

При цьому, зросла кількість смертей у будинках для літніх людей. За даними офісу, протягом тижня до 17 квітня у таких закладах померли 2 тисячі людей, що у двічі більше, ніж на попередньому тижні.

На 17 квітня, померлі у будинках для літніх людей складали приблизно третину усіх померлих від коронавірусу.

Нагадаємо, загальна кількість померлих від коронавірусу у Великій Британії з початку епідемії перевищила 21 тисячу.

За попередню добу померли 360 хворих, що є найменшим щоденним показником за останній місяць. Водночас, однією з причин цього може бути затримка даних за вихідні дні.

22 квітня міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок повідомляв, що країна досягла піку епідемії коронавірусу.