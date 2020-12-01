В середине ноября смертность в Англии и Уэльсе была на 20% выше, чем предыдущие 5 лет

В течение недели 14-20 ноября смертность в Англии и Уэльсе достигла самого высокого уровня с мая, что очевидно связано с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил Офис национальной статистики Великобритании.

Общее количество зарегистрированных смертей оказалось на 20,8% выше средних показателей аналогичного периода в предыдущие 5 лет.

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При этом, если бы не учитывались смерти от коронавируса, упомянутые как причина смерти в 21,5% случаев, то количество смертей было бы ниже 5-летнего среднего показателя.

На пике второй волны эпидемии в Великобритании ежедневный прирост заражений несколько раз достиг 26-27 тысяч случаев, а 24-25 ноября количество смертей от коронавируса впервые с весны превысило 600.

Последние две недели количество заражений постепенно спадает. Как уже сообщалось, со 2 декабря Англия выйдет из месячного жесткого локдауна, введенного в конце октября, и вернется к трехуровневой системе карантина, в зависимости от эпидемической ситуации в каждом из районов.

Напомним, на пике первой волны эпидемии, по данным Офиса, в Англии и Уэльсе смертность оказалась самой высокой за всю историю наблюдений - с 1993 года, и примерно вдвое больше, чем средние показатели за аналогичный период.