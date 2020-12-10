В Баку за участі Ердогана проходить парад на честь перемоги в Карабаху
У столиці Азербайджану Баку в четвер почався військовий парад, присвячений закінченню конфлікту в Нагірному Карабаху.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".
На параді присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який прибув в Баку напередодні.
Раніше Міноборони країни повідомляло, що в параді візьмуть участь понад 3 тисячі військовослужбовців та до 150 одиниць техніки.
На параді також буде представлена частина військових трофеїв.
В кінці вересня Баку почав наступ у Нагірному Карабаху з метою повернути території, що входять до його складу за чинним міжнародним правом. З обох сторін під час обстрілу загинули тисячі людей, включаючи мирних жителів.
У ніч на 10 листопада було оголошено про тристоронню заяву про припинення вогню, яку підписали лідери Азербайджану, Вірменії та Росії.
У Вірменії багато хто сприйняв угоду як капітуляцію. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.
Туреччина після цього заявила, що домовилася з Росією про спільний моніторинг дотримання режиму тиші у Карабаху та анонсувала спорудження центру спільного контролю.