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В Баку за участі Ердогана проходить парад на честь перемоги в Карабаху

Четвер, 10 грудня 2020, 12:06

У столиці Азербайджану Баку в четвер почався військовий парад, присвячений закінченню конфлікту в Нагірному Карабаху. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

На параді присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який прибув в Баку напередодні.

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Раніше Міноборони країни повідомляло, що в параді візьмуть участь понад 3 тисячі військовослужбовців та до 150 одиниць техніки. 

На параді також буде представлена ​​частина військових трофеїв.

В кінці вересня Баку почав наступ у Нагірному Карабаху з метою повернути території, що входять до його складу за чинним міжнародним правом. З обох сторін під час обстрілу загинули тисячі людей, включаючи мирних жителів.

У ніч на 10 листопада було оголошено про тристоронню заяву про припинення вогню, яку підписали лідери Азербайджану, Вірменії та Росії. 

У Вірменії багато хто сприйняв угоду як капітуляцію. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Туреччина після цього заявила, що домовилася з Росією про спільний моніторинг дотримання режиму тиші у Карабаху та анонсувала спорудження центру спільного контролю

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Нагірний Карабах Ердоган Азербайджан
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