В Баку за участі Ердогана проходить парад на честь перемоги в Карабаху

У столиці Азербайджану Баку в четвер почався військовий парад, присвячений закінченню конфлікту в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

На параді присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який прибув в Баку напередодні.

Раніше Міноборони країни повідомляло, що в параді візьмуть участь понад 3 тисячі військовослужбовців та до 150 одиниць техніки.

На параді також буде представлена ​​частина військових трофеїв.

В кінці вересня Баку почав наступ у Нагірному Карабаху з метою повернути території, що входять до його складу за чинним міжнародним правом. З обох сторін під час обстрілу загинули тисячі людей, включаючи мирних жителів.

У ніч на 10 листопада було оголошено про тристоронню заяву про припинення вогню, яку підписали лідери Азербайджану, Вірменії та Росії.

У Вірменії багато хто сприйняв угоду як капітуляцію. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Туреччина після цього заявила, що домовилася з Росією про спільний моніторинг дотримання режиму тиші у Карабаху та анонсувала спорудження центру спільного контролю.