В Баку с участием Эрдогана проходит парад в честь победы в Карабахе
В столице Азербайджана Баку в четверг начался военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
На параде присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Баку накануне.
Ранее Минобороны страны сообщало, что в параде примут участие более 3000 военнослужащих и до 150 единиц техники.
На параде также будет представлена часть военных трофеев.
В конце сентября Баку начал наступление в Нагорном Карабахе с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. С обеих сторон во время обстрела погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
В ночь на 10 ноября было объявлено о трехстороннем заявлении о прекращении огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России.
В Армении многие восприняли соглашение как капитуляцию. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.
Турция после этого заявила, что договорилась с Россией о совместном мониторинге соблюдения режима тишины в Карабахе и анонсировала строительство центра совместного контроля.