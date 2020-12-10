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В Баку с участием Эрдогана проходит парад в честь победы в Карабахе

Четверг, 10 декабря 2020, 12:06

В столице Азербайджана Баку в четверг начался военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

На параде присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Баку накануне.

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Ранее Минобороны страны сообщало, что в параде примут участие более 3000 военнослужащих и до 150 единиц техники.

На параде также будет представлена ​​часть военных трофеев.

В конце сентября Баку начал наступление в Нагорном Карабахе с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. С обеих сторон во время обстрела погибли тысячи людей, включая мирных жителей.

В ночь на 10 ноября было объявлено о трехстороннем заявлении о прекращении огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России.

В Армении многие восприняли соглашение как капитуляцию. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Турция после этого заявила, что договорилась с Россией о совместном мониторинге соблюдения режима тишины в Карабахе и анонсировала строительство центра совместного контроля. 

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Нагорный Карабах Эрдоган Азербайджан
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