В Баку с участием Эрдогана проходит парад в честь победы в Карабахе

В столице Азербайджана Баку в четверг начался военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

На параде присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Баку накануне.

Ранее Минобороны страны сообщало, что в параде примут участие более 3000 военнослужащих и до 150 единиц техники.

На параде также будет представлена ​​часть военных трофеев.

В конце сентября Баку начал наступление в Нагорном Карабахе с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. С обеих сторон во время обстрела погибли тысячи людей, включая мирных жителей.

В ночь на 10 ноября было объявлено о трехстороннем заявлении о прекращении огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России.

В Армении многие восприняли соглашение как капитуляцию. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Турция после этого заявила, что договорилась с Россией о совместном мониторинге соблюдения режима тишины в Карабахе и анонсировала строительство центра совместного контроля.