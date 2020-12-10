У Берліні й Гамбурзі здійснили масштабні рейди проти злочинних угрупувань

Німецька поліція вранці 10 грудня здійснила масштабні рейди у Берліні й Гамбурзі, спрямовані проти злочинних угрупувань.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Загалом в операції взяли участь близько 500 правоохоронців, серед них і сили спецоперацій. У прокуратурі Берліну заявили, що вони діяли на основі 27 судових ордерів на обшуки і трьох орденів на арешт.

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Речник прокуратури Берліну Мартін Штельтнер повідомив, що операція пов’язана з розслідуванням створення злочинної організації та деяких інших злочинів. Cеред підозрюваних - особи з родин-вихідців з Близького Сходу, які могли бути пов’язані також із байкерськими бандами.

У прокуратурі пообіцяли надати більше інформації пізніше протягом дня.

Як уточнює агентство, арабські "клани" у Берліні та інших великих містах вже не раз потрапляли у поле зору через ймовірну причетність до нелегальних сервісів продажу наркотиків, відомі під назвою "кокаїнові таксі", ухилення від податків та відмивання коштів.

Нагадаємо, раніше поліція викрила біля міста Аахен три нелегальні плантації канабісу та знайшла на місці близько 1000 одиниць зброї, елементів зброї та набоїв.