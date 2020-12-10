В Берлине и Гамбурге провели масштабные рейды против преступных группировок

Немецкая полиция утром 10 декабря осуществила масштабные рейды в Берлине и Гамбурге, направленные против преступных группировок.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Всего в операции приняли участие около 500 правоохранителей, среди них и силы спецопераций. В прокуратуре Берлина заявили, что они действовали на основе 27 судебных ордеров на обыски и трех орденов на арест.

Представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил, что операция связана с расследованием создание преступной организации и других преступлений. Cеред подозреваемых - лица из семей-выходцев с Ближнего Востока, которые могли быть связаны также с байкерскими бандами.

В прокуратуре пообещали предоставить больше информации позже в течение дня.

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Как уточняет агентство, арабские "кланы" в Берлине и других крупных городах уже не раз попадали в поле зрения из-за вероятной причастности к нелегальным сервисам продажи наркотиков, известным под названием "кокаиновые такси", уклонение от налогов и отмывания средств.