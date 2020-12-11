Нові "рекорди" в Німеччині: майже 30 тисяч випадків і 600 смертей за добу

У Німеччині зафіксували нові "рекорди" за кількістю виявлених випадків COVID-19 і жертв коронавірусу за добу.

Про це оголосив Інститут імені Роберта Коха (RKI) у п'ятницю, 11 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У Німеччині за добу підтвердили зараження коронавірусом SARS-CoV-2 ще у 29875 осіб. Це - рекордний показник від початку пандемії COVID-19. При цьому кількість нових заражень порівняно з попереднім днем стрибкоподібно зросла на більш ніж 6 тисяч випадків.

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За даними RKI, за добу в Німеччині від COVID-19 чи пов'язаних із ним ускладнень хронічних хвороб померли 598 людей. Це найбільша добова кількістю летальних випадків внаслідок хвороби від початку пандемії у країні.

Про попередній рекордний показник за добу повідомляли два дні тому - 590 смертей.Таким чином, загальна кількість жертв COVID-19 у Німеччині становить 20970 людей.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила за посилення так званого "м'якого" локдауну в країні. Під час виступу в Бундестазі 9 грудня вона закликала значно посилити протиепідемічні обмеження з 24 грудня до 10 січня.

Серед запропонованих Меркель заходів: закриття магазинів та шкіл, а також більш ранній початок шкільних канікул.

Пропозиція канцлерки базується на рекомендаціях вчених Німецької академії наук "Леопольдіна", які вони оприлюднили днем раніше.