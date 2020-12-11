Новые "рекорды" в Германии: почти 30 000 случаев и 600 смертей в сутки

В Германии зафиксировали новые "рекорды" по количеству выявленных случаев COVID-19 и жертв коронавируса за сутки.

Об этом объявил Институт имени Роберта Коха (RKI) в пятницу, 11 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В Германии за сутки подтвердили заражение коронавирусом SARS-CoV-2 еще у 29 875 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии COVID-19. При этом количество новых заражений по сравнению с предыдущим днем ​​скачкообразно увеличилось более чем на 6000 случаев.

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По данным RKI, за сутки в Германии от COVID-19 или связанных с ним осложнений хронических болезней умерли 598 человек. Это наибольшее суточное количество летальных случаев вследствие болезни с начала пандемии в стране.

О предыдущем рекордном показателе за сутки сообщали два дня назад - 590 смертей. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Германии составляет 20 970 человек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила за усиление так называемого "мягкого" локдауна в стране. Во время выступления в Бундестаге 9 декабря она призвала значительно усилить противоэпидемические ограничения с 24 декабря по 10 января.

Среди предложенных Меркель мер: закрытие магазинов и школ, а также более раннее начало школьных каникул.

Предложение канцлера базируется на рекомендациях ученых Немецкой академии наук "Леопольдина", которые они обнародовали днем ​​ранее.