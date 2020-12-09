Меркель закликає до жорсткішого карантину із закриттям шкіл та "другорядних" магазинів

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала запровадити в країні жорсткіший карантин, наголошуючи, що діючих заходів недостатньо для того, щоб стримати епідемію.

Про це повідомляє Deutsche Welle, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, вже більше місяця в країні діє так званий "м’який локдаун", що передбачає закриття ресторанів, музеїв, театрів тощо. Нещодавно його продовжили до 10 січня.

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У своїй емоційній промові перед депутатами Бундестагу федеральний канцлер закликала до жорсткіших обмежень, підтримавши оприлюднені раніше рекомендації Німецької національної академії наук.

У них радять скасувати навчання у класах з 14 грудня, продовжити шкільні канікули після Різдва і закрити усі "другорядні" магазини з 24 грудня. Усім, хто за типом зайнятості може це зробити, рекомендують перейти на дистанційну роботу.

"Контактів між людьми досі дуже багато, нинішнього скорочення контактів - недостатньо… П’ятсот смертей на день - це неприйнятно", - заявила Ангела Меркель.

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Раніше сьогодні в Інституті Роберта Коха, що відстежує розвиток епідемії в країні, повідомили про 590 померлих пацієнтів з коронавірусом за добу - найбільше з початку епідемії.

Перед цим міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан також висловився за більш жорсткий локдаун в Німеччині після Різдва до 10 січня, зазначивши, що з огляду на свята "навряд чи можна знайти більш відповідний час" для посилення обмежень.

На початку тижня в Інституті Роберта Коха вже оприлюднили орієнтовний план вакцинації від коронавірусу, який ще має пройти обговорення і погодження.