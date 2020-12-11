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Глава МВС Албанії подав у відставку після помилкового вбивства поліцією чоловіка

П'ятниця, 11 грудня 2020, 11:43

Глава МВС Албанії Сандер Лешай подав у відставку після того, як поліцейський помилково застрелив молодого чоловіка, який вийшов за цигарками під час комендантської години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У четвер в столиці Албанії Тирані вдруге відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією під час акції протесту після вбивства чоловіка.

У телевізійному зверненні, випущеному якраз в той момент, коли почалася акція протесту, прем'єр-міністр Еді Рама вибачився перед батьками загиблого, а міністр внутрішніх справ подав у відставку.

Сандер Лешай заявив, що вирішив піти у відставку "як людина і як батько, який розділяє біль родини Клодіана Раші".

Головна опозиційна партія країни безпосередньо звинуватила прем’єра в смерті чоловіка і зажадала його відставки.

Рама відвідав сім'ю Раші. За словами прем'єра, вони сказали йому, що хочуть "справедливості, а не політичного галасу".

Прем'єр-міністр заявив, що вважає стрілянину "незрозумілою і абсолютно необґрунтованою", але додав, що судова влада Албанії "повинна вирішити, чи винен (поліцейський) перед законом".

Проте кілька сотень людей вийшли на акцію протесту, проігнорувавши заклик влади дотримуватися пов'язаної з пандемією заборони на публічні збори чисельністю понад 10 осіб.

Вони пройшли маршем до міністерства внутрішніх справ, а деякі кидали каміння та інші предмети в поліцейських, які відповіли сльозогінним газом і водометами. Деякі протестувальники були затримані.

25-річний Клодіан Раша був застрелений рано вранці у вівторок. Поліція заявила, що він проігнорував заклики поліцейських зупинитися і втік. Один поліцейський був затриманий у зв'язку з цим інцидентом.

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