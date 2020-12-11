Глава МВД Албании подал в отставку после убийства полицией мужчины

Глава МВД Албании Сандер Лешай подал отставку после того, как полицейский по ошибке застрелил молодого человека, который вышел за сигаретами во время комендантского часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В четверг в столице Албании Тиране произошли столкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста после убийства мужчины.

В телевизионном обращении, выпущенном как раз в тот момент, когда началась акция протеста, премьер-министр Эди Рама извинился перед родителями погибшего, а министр внутренних дел подал в отставку.

Сандер Лешай заявил, что решил уйти в отставку "как человек и как отец, который разделяет боль семьи Клодиана Раши".

Главная оппозиционная партия страны непосредственно обвинила премьера в смерти мужчины и потребовала его отставки.

Рама посетил семью Раши. По словам премьера, они сказали ему, что хотят "справедливости, а не политического шума".

Премьер-министр заявил, что считает стрельбу "непонятной и абсолютно необоснованной", но добавил, что суд "должен решить, виновен ли (полицейский) перед законом".

Однако несколько сотен человек вышли на акцию протеста, проигнорировав призыв властей соблюдать связанный с пандемией запрет на публичные собрания численностью более 10 человек.

Они прошли маршем к министерству внутренних дел, а некоторые бросали камни и другие предметы в полицейских, которые ответили слезоточивым газом и водометами. Некоторые протестующие были задержаны.

25-летний Клодиан Раша был застрелен рано утром во вторник. Полиция заявила, что он проигнорировал призывы полицейских остановиться и убежал. Один полицейский был задержан в связи с этим инцидентом.