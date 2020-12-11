Глава Еврокомиссии: Brexit без торгового соглашения наиболее вероятен

Великобритания с большей вероятностью покинет орбиту ЕС 31 декабря без торгового соглашения.

Об этом заявила в пятницу президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания вышла из ЕС в январе, но остается де-факто его членом до 31 декабря, пока действует переходный период. Обе стороны говорят, что хотят заключить торговое соглашения, но переговоры зашли в тупик.

После того как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что существует "большая вероятность" того, что соглашение не будет подписано, фон дер Ляйен подтвердила, что вероятность отсутствия соглашения возросла.

"Вероятность незаключения соглашения выше, чем заключения", - сказал чиновник, на условиях анонимности рассказавший о послании фон дер Ляйен лидерам на саммите ЕС в Брюсселе.

Последняя попытка Brexit-прорыва в переговорах Лондона и Брюсселя в среду провалилась.

Премьер-министр Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились до воскресенья определить, есть ли шансы заключить соглашение об отношениях сторон после Brexit.

В четверг Европейская комиссия представила краткосрочные меры, чтобы избежать возможных перебоев в работе воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта, а также проблем в рыболовстве, если до 31 декабря не удастся достичь соглашения об отношениях с Британией после Brexit.