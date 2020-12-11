Чехія, яка недавно послабила карантин, думає знову посилити його перед святами

Чехія, яка недавно послабила карантин після тривалого локдауну, планує знову повернути жорсткіші обмеження на свята, побоюючись нового спалаху заражень.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це заявив міністр внутрішніх справ Ян Гамачек, який також очолює центральний штаб реагування на епідемію.

"Потрібно бути готовими до того, що перед Різдвом обмеження знову будуть посилені… Ми все ще розглядаємо різні варіанти. Якщо нічого не зміниться і нинішній коефіцієнт поширення вірусу не зміниться - це сигнал, що ми рухаємося за гіршим сценарієм", - зазначив він у коментарі у п’ятницю, 11 грудня.

За його словами, найімовірніше країна повернеться до так званого 4-го рівня обмежень - тих, що діяли протягом локдауну в листопаді. Це означає, серед іншого, закриття ресторанів та магазинів, що продають другорядні товари.

"Якщо уряд не відреагує зараз, у січні ситуація буде значно гірша, ніж восени", - додав Ян Гамачек.

Нагадаємо, з 3 грудня у Чехії припинила діяти комендантська година, відкрилися усі магазини та сфера послуг.

До цього країна ще з середини жовтня закрила ресторани і школи, а з 22 жовтня оголосила жорсткий локдаун через стрімке погіршення епідемічної ситуації. На піку другої хвилі епідемії країна опинилася на перших місцях за кількістю нових заражень у Європі.

Декілька разів приріст хворих у Чехії, населення якої складає близько 10,7 млн осіб, перевищував 15 тисяч за добу, з рекордним показником 15 729, зареєстрованим 5 листопада.

Відтоді кількість заражень поступово спадала. Напередодні вперше з 20 листопада приріст хворих знову перетнув позначку у 6 тисяч випадків за добу.