Чехия, недавно ослабившая карантин, думает вновь усилить его перед праздниками

Чехия, которая недавно ослабила карантин после длительного локдауна, планирует вновь вернуть жесткие ограничения на праздники, опасаясь новой вспышки заражений.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом заявил министр внутренних дел Ян Гамачек, который также возглавляет центральный штаб реагирования на эпидемию.

"Нужно быть готовыми к тому, что перед Рождеством ограничения снова будут усилены... Мы все еще рассматриваем различные варианты. Если ничего не изменится и нынешний коэффициент распространения вируса не изменится - это сигнал, что мы движемся по худшему сценарию", - отметил он в комментарии в пятницу, 11 декабря.

По его словам, скорее всего, страна вернется к так называемому 4-му уровню ограничений - тех, что действовали в течение локдауна в ноябре. Это означает, среди прочего, закрытие ресторанов и магазинов, продающих второстепенные товары.

"Если правительство не отреагирует сейчас, в январе ситуация будет значительно хуже, чем осенью", - добавил Ян Гамачек.

Напомним, с 3 декабря в Чехии прекратил действовать комендантский час, открылись все магазины и сфера услуг.

До этого в стране еще с середины октября закрыли рестораны и школы, а с 22 октября объявили жесткий локдаун из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации. На пике второй волны эпидемии страна оказалась на первых местах по количеству новых заражений в Европе.

Несколько раз прирост больных в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, превышал 15 000 в сутки, с рекордным показателем 15 729, зарегистрированным 5 ноября.

С тех пор число заражений постепенно спадало. Накануне впервые с 20 ноября прирост больных снова пересек отметку в 6000 случаев за сутки.