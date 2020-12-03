Чехія скасувала комендантську годину та відкрила ресторани 

У четвер, 3 грудня, в Чехії, яка цієї осені сильно постраждала від другої хвилі коронавірусу, завдяки поліпшенню епідеміологічної ситуації послабили карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Жорсткий "локдаун" в країні діяв з 22 жовтня. Віднині ж у Чехії почали діяти карантинні послаблення.

Зокрема, скасовано комендантську годину в нічний час.

Відкрились непродуктові магазини, де допускається перебування одного покупця на 15 кв.м.

Знову запрацювали ресторани, хоча й з обмеженнями. За столом можуть перебувати 4 людини. Загальна місткість скорочена на 50%. Обслуговування клієнтів дозволене до 22.00.

Магазини можуть бути відкриті також і у вихідні дні, робочий час регулюється самостійно.

У приміщеннях дозволені зібрання до 10 осіб, на вулиці - до 50 осіб.

Готелям дозволили працювати без обмежень.

Як повідомлялося, прем’єр Чехії хоче продовжити "коронавірусний" надзвичайний стан до середини січня.