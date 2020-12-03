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Чехія скасувала комендантську годину та відкрила ресторани 

Четвер, 3 грудня 2020, 17:17

У четвер, 3 грудня, в Чехії, яка цієї осені сильно постраждала від другої хвилі коронавірусу, завдяки поліпшенню епідеміологічної ситуації послабили карантин. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Жорсткий "локдаун" в країні діяв з 22 жовтня. Віднині ж у Чехії почали діяти карантинні послаблення. 

Зокрема, скасовано комендантську годину в нічний час. 

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Відкрились непродуктові магазини, де допускається перебування одного покупця  на 15 кв.м. 

Знову запрацювали ресторани, хоча й з обмеженнями. За столом можуть перебувати 4 людини. Загальна місткість скорочена на 50%. Обслуговування клієнтів дозволене до 22.00. 

Магазини можуть бути відкриті також і у вихідні дні, робочий час регулюється самостійно.

У приміщеннях дозволені зібрання до 10 осіб, на вулиці - до 50 осіб.

Готелям дозволили працювати без обмежень.

Як повідомлялося, прем’єр Чехії хоче продовжити "коронавірусний" надзвичайний стан до середини січня.

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