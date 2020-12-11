Затримка з угодою про Brexit створила проблему у відносинах ЄС та Британії з Норвегією

Затримка з угодою про торгові відносини Британії та ЄС після Brexit призвела до зволікання з укладанням угоди про риболовлю між Британією, ЄС та Норвегією, без якої з 1 січня можуть виникнути проблеми з правилами вилову риби у Північному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами міністра риболовлі Норвегії Одда Еміля Інгебрігстена, країні - яка не є членом ЄС, але входить до єдиного ринку - можливо доведеться не впускати у свою риболовну зону для кораблів країн ЄС та Британії з 1 січня.

Британія, ЄС і Норвегія мають доступ до рибних ресурсів у Північному морі.

Норвегія щорічно погоджувала з ЄС правила риболовлі, але через фінальний вихід Британії з ЄС з 1 січня необхідна буде вже тристороння угода.

Рамкових домовленостей про подальші відносини Норвегія і Британія досягли ще у вересні, але перемовини про тристоронню угоду постійно відкладалися через те, що Лондон і Брюссель досі не домовилися між собою про нові умови співпраці після фінального Brexit, і найбільш проблемним питанням є саме риболовля.

"Норвегія готова починати перемовини, щоб ми домовились про квоти на вилов нашого спільного ресурсу. Наша мета - і далі працювати як зазвичай, але ми швидко хочемо ясності...Якщо у нас не буде договору до 1 січня, ми не відкриватимемо риболовну зону Норвегії для суден з Британії та ЄС. Так само норвезькі судна не зможуть отримати доступ у води Британії та ЄС", - зазначив міністр.

Нагадаємо, з 1 січня Британія остаточно вийде з Євросоюзу після завершення перехідного періоду після Brexit, але нової угоди про торгові відносини Лондона і Брюсселя досі не ухвалено через принципово різні позиції щодо декількох питань.

Особиста зустріч прем'єра Британії Бориса Джонсона та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у спробі знайти вихід з "глухого кута" закінчилася без результатів.

На сьогодні президентка Єврокомісії схильна вважати, що справа йде до "жорсткого" Brexit без угоди.