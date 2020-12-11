Задержка с переговорами о Brexit создала проблему в отношениях ЕС и Британии с Норвегией

Задержка с соглашением о торговых отношениях Великобритании и ЕС после Brexit привела к отстрочке заключения соглашения о рыбной ловле между Британией, ЕС и Норвегией, без которой с 1 января могут возникнуть проблемы с правилами вылова рыбы в Северном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам министра рыбной ловли Норвегии Одда Эмиля Ингебригстена, стране - которая не является членом ЕС, но входит в единый рынок - возможно придется не впускать в свою рыболовную зону суда стран ЕС и Великобритании с 1 января.

Великобритания, ЕС и Норвегия имеют общий доступ к рыбным ресурсам в Северном море.

Норвегия ежегодно согласовала с ЕС правила рыбной ловли, но в связи с финальным выходом Британии из ЕС с 1 января необходимо уже трехстороннее соглашение.

В сентябре Норвегия и Великобритания достигли рамочных договоренностей, но переговоры о трехстороннем соглашении постоянно откладывались из-за того, что Лондон и Брюссель до сих пор не договорились между собой о новых условиях сотрудничества после финального Brexit, и наиболее проблемным вопросом является именно рыбная ловля.

"Норвегия готова начать переговоры, чтобы мы договорились о квотах на вылов нашего общего ресурса. Наша цель - и дальше работать как обычно, но мы быстро хотим ясности ... Если у нас не будет договора до 1 января, мы не будем открывать рыболовную зону Норвегии для судов из Британии и ЕС. Так само, норвежские суда не смогут получить доступ в воды Великобритании и ЕС", - отметил министр.

Напомним, с 1 января Великобритания окончательно выйдет из Евросоюза после завершения переходного периода после Brexit, но нового соглашения о торговых отношениях Лондона и Брюсселя до сих пор нет из-за принципиально разных позиций по нескольким вопросам.

Личная встреча премьера Британии Бориса Джонсона и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в попытке найти выход из "тупика" закончилась без результатов.

На сегодня президент Еврокомиссии склонна считать, что дело идет к "жесткому" Brexit без соглашения.