Линкявичюс попрощался с иностранными коллегами после 8 лет на посту главы МИД Литвы

Линас Линкявичюс, который был неизменным главой МИД Литвы течение 8 лет, попрощался с иностранными коллегами, передавая портфель своему преемнику в новом правительстве - Габриелюсу Ландсбергису.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я глубоко благодарен союзникам и друзьям Литвы во всем мире, с которыми я работал и боролся вместе последние 8 лет на посту главы МИД. Я горжусь нашей замечательной, очень способной и вмотивированной командой, и меня вдохновляет доверие литовского народа. Спасибо вам и остаемся на связи", - написал Линас Линкявичюс.

My deepest gratitude for Lithuania's allies &friends all across the world with whom I worked &fought together in the last 8 yrs as FM. I'm proud of our fantastic &very capable, motivated diplomatic team, also inspired by the trust of🇱🇹people. Thank you! Ačiū! Let‘s keep in touch pic.twitter.com/TcCwWKPKrg