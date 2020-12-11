Линкявичюс попрощался с иностранными коллегами после 8 лет на посту главы МИД Литвы

Линас Линкявичюс, который был неизменным главой МИД Литвы течение 8 лет, попрощался с иностранными коллегами, передавая портфель своему преемнику в новом правительстве - Габриелюсу Ландсбергису.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я глубоко благодарен союзникам и друзьям Литвы во всем мире, с которыми я работал и боролся вместе последние 8 лет на посту главы МИД. Я горжусь нашей замечательной, очень способной и вмотивированной командой, и меня вдохновляет доверие литовского народа. Спасибо вам и остаемся на связи", - написал Линас Линкявичюс.

My deepest gratitude for Lithuania's allies &friends all across the world with whom I worked &fought together in the last 8 yrs as FM. I'm proud of our fantastic &very capable, motivated diplomatic team, also inspired by the trust of🇱🇹people. Thank you! Ačiū! Let‘s keep in touch pic.twitter.com/TcCwWKPKrg — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 11, 2020

Он также поздравил своего преемника Габриелюса Ландсбергиса со вступлением в должность, отметив, что "полностью доверяет ему".

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Линас Линкявичюс активно поддерживал Украину во время Революции Достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Также он запомнился решительной позицией в поддержку протестов белорусского народа против фальсификации выборов и осуждением репрессий режима Лукашенко, и среди первых начал называть его "бывшим президентом".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Линаса Линкявичюса за "железную" поддержку Украины на международной арене и за участие в создании формата "Люблинского треугольника".

Он также сообщил, что уже провел первую телефонную беседу с Габриелюсом Ландсбергисом, в которой первым из иностранных коллег поздравил его со вступлением в должность и пригласил с визитом в Киев.

Новый глава МИД Литвы является лидером консервативной партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и бывшим депутатом Европарламента, где он входил в" Европейскую народную партию" и активно поддерживал Украину, в частности в вопросе санкций против РФ за ее агрессию.

I have full trust and wish all the success to @GLandsbergis , a new Foreign Minister of Lithuania. Since our independence strategic goals of 🇱🇹 foreign policy remain the same- consistent, value- based, principled position, based on broad consensus of all major political parties. pic.twitter.com/aB95rRrZN1 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 11, 2020

Ландсбергис инициировал переименование улицы в Вильнюсе, на которой находится посольство России, в улицу Бориса Немцова.

Летом этого года он был среди инициаторов санкций Литвы против режима Лукашенко.

Отцом Габриелюса является литовский писатель Витаутас Ландсбергис, а дедом - выдающийся политический деятель Литвы Витаутас Ландсбергис - ее первый глава государства после провозглашения независимости от СССР.