У Німеччині вірян відмовляють від походів до церкви на Різдво

Керівники деяких федеральних земель у Німеччині не радять людям ходити до церкви на Різдво.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер заявив, що всі люди повинні скоротити контакти у зв’язку з поширенням коронавірусу.

"Це гірко для багатьох. Але ми робимо це для наших найближчих родичів. Важливо захистити їх", - сказав Кречмер, підкресливши, що цього року він вперше не відвідає різдвяну службу.

Глава уряду Саксонії-Ангальт Райнер Газельофф також вирішив не відвідувати церковну службу на Різдво в цьому році. Він і його дружина переглянуть нічну месу за участі Папи Римського по телевізору, розповів глава федеральної землі. Натомість подружжя планує відвідати храм у різдвяний час в будній день, коли відвідувачів не так багато.

Нагадаємо, напередодні Німеччина анонсувала жорсткий локдаун з середи 16 грудня до 10 січня, не виключаючи, що й після цієї дати він буде продовжений.

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