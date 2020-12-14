В Германии верующих отговаривают от посещения церкви в Рождество

Руководители некоторых федеральных земель в Германии не советуют людям ходить в церковь на Рождество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что все люди должны сократить контакты в связи с распространением коронавируса.

"Это горько для многих. Но мы делаем это для наших ближайших родственников. Важно защитить их", - сказал Кречмер, подчеркнув, что в этом году он впервые не посетит рождественскую службу.

Глава правительства Саксонии-Анхальт Райнер Газельофф также решил не посещать церковную службу на Рождество в этом году. Он и его жена посмотрят ночную мессу с участием Папы Римского по телевизору, рассказал глава федеральной земли. Супруги планируют посетить храм в рождественское время в будний день, когда посетителей не так много.

Напомним, накануне Германия анонсировала жесткий локдаун со среды 16 декабря по 10 января, не исключая, что и после этой даты он будет продлен.

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